Хорхе Месси прокомментировал ситуацию с уходом его сына из Барселоны.
Лионель Месси, Getty Images
02 сентября 2020, 13:30
Журналисту (Ж) радиошоу El Chiringuito удалось поговорить с отцом Лионеля Месси (ОМ) о ситуации аргентинского футболиста в Барселоне и возможном трансфере в Манчестер Сити.
Ж: Так Месси уходит или как?
ОМ: Не знаю.
Ж: А что вы думаете?
ОМ: Сложно.
Ж: Сложно остаться?
ОМ: Да.
Ж: Но Манчестер Сити – хороший вариант?
ОМ: Не знаю, пока ничего нет.
Ж: Вы уже говорили с Пепом? Он сказал, что может быть, лучше остаться в Барселоне.
ОМ: Я не говорил с Пепом.
Ж: Так значит, с Пепом не говорили, да?
ОМ: Нет, ни с кем не говорил.
Ж: А каким вы видите будущее в Барселоне?
ОМ: Сложно, сложно...
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Еще одним вариантом для Месси называли Интер, однако спортивный директор клуба Пьеро Аузилио отметил, что "даже не знает, откуда берутся эти слухи".