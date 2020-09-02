Испания

Хорхе Месси прокомментировал ситуацию с уходом его сына из Барселоны.

Журналисту (Ж) радиошоу El Chiringuito удалось поговорить с отцом Лионеля Месси (ОМ) о ситуации аргентинского футболиста в Барселоне и возможном трансфере в Манчестер Сити.

Ж: Так Месси уходит или как?

ОМ: Не знаю.

Ж: А что вы думаете?

ОМ: Сложно.

Ж: Сложно остаться?

ОМ: Да.

Ж: Но Манчестер Сити – хороший вариант?

ОМ: Не знаю, пока ничего нет.

Ж: Вы уже говорили с Пепом? Он сказал, что может быть, лучше остаться в Барселоне.

ОМ: Я не говорил с Пепом.

Ж: Так значит, с Пепом не говорили, да?

ОМ: Нет, ни с кем не говорил.

Ж: А каким вы видите будущее в Барселоне?

ОМ: Сложно, сложно...

🚨 BOMBAZO del padre de MESSI:



💣💥 “Leo lo tiene DIFÍCIL PARA QUEDARSE en el BARÇA”.



IMAGEN #JUGONES pic.twitter.com/TpZ7If5t1D — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 2, 2020

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Еще одним вариантом для Месси называли Интер, однако спортивный директор клуба Пьеро Аузилио отметил, что "даже не знает, откуда берутся эти слухи".