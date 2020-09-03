Похоже, нидерландец далек от переезда на Камп Ноу.
Жоржиньо Вейналдум, getty images
03 сентября 2020, 00:55
Информация о том, что Барселона ведет переговоры с Ливерпулем о трансфере полузащитника Жоржиньо Вейналдума, не соответствует действительности, сообщает Goal.
По данным источника, главный тренер каталонцев Рональд Куман заинтересован в услугах нидерландского футболиста, но клубы так и не начинали диалог в этом вопросе.
Отмечается, что потенциальная стоимость Вейналдума составит 15 миллионов евро, так как у игрока остался всего год по действующему контракту.
Сообщается, что Ливерпуль видит в полузащитнике Баварии Тиаго Алькантаре вероятную замену нидерландцу.