Испания

Похоже, нидерландец далек от переезда на Камп Ноу.

Информация о том, что Барселона ведет переговоры с Ливерпулем о трансфере полузащитника Жоржиньо Вейналдума, не соответствует действительности, сообщает Goal.

По данным источника, главный тренер каталонцев Рональд Куман заинтересован в услугах нидерландского футболиста, но клубы так и не начинали диалог в этом вопросе.

Отмечается, что потенциальная стоимость Вейналдума составит 15 миллионов евро, так как у игрока остался всего год по действующему контракту.

Сообщается, что Ливерпуль видит в полузащитнике Баварии Тиаго Алькантаре вероятную замену нидерландцу.