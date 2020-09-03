Испания

Капитан мадридцев высказался о ситуации вокруг форварда.

Защитник Реала Серхио Рамос дал свой комментарий касательно скандала вокруг вероятного ухода нападающего Барселоны Лионеля Месси.

"Не могу сказать, что мы сосредоточены над этим вопросом, но игрок заслужил право определять свое будущее".

Для испанского футбола, для Барселоны и всех остальных, мы хотели бы, чтобы он остался, поскольку мы всегда хотим лучшего для нас", приводит слова Рамоса Goal.

Ранее отец аргентинского футболиста заявил, что игроку будет сложно остаться в Барселоне.