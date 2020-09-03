Испания

Лионель Месси готов отыграть в Барселоне еще один сезон.

Барселона и представители Лионеля Месси практически договорились о том, что футболист доиграет положенный ему по действующему контракту еще один сезон — сообщает Sky Sport Italia.

В интервью Deportes Cuatro отец Месси заявил, что "встреча с Бартомеу прошла очень хорошо", и сейчас обе стороны работают над тем, чтобы аргентинец остался в Барселоне до лета 2021 года.

Ранее отец Месси выражал сомнения в том, что его сын останется в Барселоне.

После завершения срока контракта Месси все-таки покинет команду и, скорее всего, отправится в Манчестер Сити.