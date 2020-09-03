Испания 03 сентября 2020, 16:00 Отец Месси: Работаем над тем, чтобы Лео остался в Барселоне Лионель Месси готов отыграть в Барселоне еще один сезон. Лионель Месси, Getty Images 03 сентября 2020, 16:00 Барселона и представители Лионеля Месси практически договорились о том, что футболист доиграет положенный ему по действующему контракту еще один сезон — сообщает Sky Sport Italia. В интервью Deportes Cuatro отец Месси заявил, что "встреча с Бартомеу прошла очень хорошо", и сейчас обе стороны работают над тем, чтобы аргентинец остался в Барселоне до лета 2021 года. Ранее отец Месси выражал сомнения в том, что его сын останется в Барселоне. После завершения срока контракта Месси все-таки покинет команду и, скорее всего, отправится в Манчестер Сити. Люди Лионель Месси Команды Барселона Источники Sky Italia Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте