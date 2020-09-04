Испания

Тем не менее, звездный аргентинец по-прежнему недоволен работой президента Жозепа Бартомеу.

Нападающий и капитан Барселоны Лионель Месси остается в каталонском клубе как минимум еще на один сезон. Руководство "сине-гранатовых" потребовало от 33-летнего аргентинца 700 миллионов евро, прописанные в контракте в качестве клаусулы, однако футболист не в состоянии выплатить данную сумму.

"Я был недоволен ситуацией и действительно хотел уйти. Мне это не позволили сделать, поэтому я остаюсь в Барселоне, чтобы не погрязнуть в судах. Руководство клуба во главе с Бартомеу — это катастрофа".

"Я продолжу играть в Барселоне, и мое отношение не изменится, как бы я ни хотел уехать. Я сказал клубу и президенту, что хочу уйти. Я говорил ему об этом весь год, думал и был уверен, что мне позволят это сделать. Президент всегда говорил, что в конце сезона у меня будет возможность решить, остаюсь я или нет".



"Теперь они цепляются за то, что я не сказал этого до 10 июня, в то время, как сезон затянулся из-за ужасной пандемии, и эта болезнь изменила весь футбольный мир. И это главная причина, по которой я собираюсь продолжить работу в клубе. Я продолжу это делать, потому что единственный способ уйти, по словам президента, — это выплатить клаусулу в размере 700 миллионов евро. Это невозможно".

"Был и другой способ — предстать перед судом, но я бы никогда не подал в суд на Барселону, потому что это клуб, который я люблю, и который дал мне все с тех пор, как я приехал. Это клуб всей моей жизни, который дал мне практически все, что у меня есть. Мне даже в голову не приходило начать судебные разбирательства с Барселоной", — заявил Лионель Месси в интервью Goal.com.

Напомним, что представители Лионеля Месси обвинили Ла Лигу в необъективной оценке ситуации и настаивали на отмене клаусулы в размере 700 миллионов евро, однако в руководящем органе свою позицию не изменили.

Таким образом, аргентинский нападающий имеет возможность покинуть Барселону следующим летом, когда его контракт с "сине-гранатовыми" подойдет в своему завершению.