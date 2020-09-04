Испания

Звездный аргентинец продолжает отстаивать свои права и отправил официальное письмо в Ла Лигу.

Сага с возможным уходом Лионеля Месси из Барселоны продолжается. После того, как Ла Лига подтвердила, что аргентинский футболист может покинуть каталонский клуб только в том случае, если сам выплатит клаусулу в размере 700 миллионов евро, или это сделает другая команда, представители Месси отправили ответное письмо.

Лионель и его юристы обвинили Ла Лигу в необъективной оценке ситуации и настаивают на том, что орган не может быть беспристрастным в этом деле.

"Мы не знаем, какой договор они в Ла Лиге анализировали, и на каких основаниях они пришли к выводу о том, что сумма выкупа действует. Пункт о выкупе применим в случае, если игрок решит настаивать на одностороннем расторжении того же самого контракта".

"Часть заявления Ла Лиги – это ошибка. Очевидно, что компенсация в размере 700 миллионов, предусмотренная в предыдущем пункте, вообще не применима", — приводит слова из заявления представителей Месси Marca.

Напомним, ранее отец Лионеля Месси подтвердил, что ведутся переговоры касательно того, чтобы его сын доиграл положенный ему по действующему контракту еще один сезон в Барселоне.