Испания

Испанец находился в статусе свободного агента.

Экс-форвард Эйбара Борха Бастон возвращается в Испанию. Леганес в Твиттере объявил о подписании контракта с игроком.

Борха проявил себя в сезоне-2015/16, забив 18 голов в Ла Лиге за Эйбар, выступая на правах аренды из Атлетико. После этого его за 18 млн евро выкупил Суонси.

✍️ FICHAJE | El C.D. Leganés fortalece su ataque con la llegada de Borja Bastón.#BienvenidoBorja — C.D. Leganés (@CDLeganes) September 6, 2020

Карьера у 28-летнего форварда с тех пор не складывается: он уходил в аренду в Малагу и Алавес, а в январе этого года перешел в Астон Виллу в качестве свободного агента. За четыре сезона Борха забил 14 мячей в чемпионатах.

Леганес по итогам прошлого сезона вылетел в Сегунду и теперь с помощью Борхи постарается вернуться обратно.