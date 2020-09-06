Испанец находился в статусе свободного агента.
Борха Бастон, Леганес
06 сентября 2020, 18:59
Экс-форвард Эйбара Борха Бастон возвращается в Испанию. Леганес в Твиттере объявил о подписании контракта с игроком.
Борха проявил себя в сезоне-2015/16, забив 18 голов в Ла Лиге за Эйбар, выступая на правах аренды из Атлетико. После этого его за 18 млн евро выкупил Суонси.
Карьера у 28-летнего форварда с тех пор не складывается: он уходил в аренду в Малагу и Алавес, а в январе этого года перешел в Астон Виллу в качестве свободного агента. За четыре сезона Борха забил 14 мячей в чемпионатах.
Леганес по итогам прошлого сезона вылетел в Сегунду и теперь с помощью Борхи постарается вернуться обратно.