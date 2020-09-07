Испания

Защитник сборной Испании не останется на Рамон Санчес Писхуан.

Левый защитник Серхио Регилон в прошлом сезоне хорошо проявил себя в Севилье и вернулся в Реал. "Нервионцы" вряд ли смогут снова заполучить игрока.

Севилья была готова заплатить Реалу 20 млн евро, однако Манчестер Юнайтед предложил 30 млн, а футболисту – зарплату в 5 млн евро за сезон, сообщает журналист Сенен Эскаланте.

23-летний футболист уже дебютировал за сборную Испании в матче Лиги наций против Украины. Он помог команде победить 4:0.