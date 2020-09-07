Защитник Тоттенхэма может продолжить карьеру в Испании.
Хуан Фойт, Getty Images
07 сентября 2020, 20:50
Аргентинский защитник Хуан Фойт является приоритетной целью для Вильярреала среди защитников, сообщает AS. Тренерский штаб следил за игроком еще когда он выступал в Эстудиантесе.
Тоттенхэм не желает расставаться с 22-летним игроком постоянно, однако не исключается вариант с переходом на правах аренды.
В прошлом сезоне Фойт наиграл лишь 66 минут в четырех матчах Премьер-лиги за Тоттенхэм.
Также Вильярреалу может понадобиться левый защитник: Альберто Морено получил серьезную травму, которая способна вывести его из строя на целый сезон.