Испания

Защитник Тоттенхэма может продолжить карьеру в Испании.

Аргентинский защитник Хуан Фойт является приоритетной целью для Вильярреала среди защитников, сообщает AS. Тренерский штаб следил за игроком еще когда он выступал в Эстудиантесе.

Тоттенхэм не желает расставаться с 22-летним игроком постоянно, однако не исключается вариант с переходом на правах аренды.

В прошлом сезоне Фойт наиграл лишь 66 минут в четырех матчах Премьер-лиги за Тоттенхэм.

Также Вильярреалу может понадобиться левый защитник: Альберто Морено получил серьезную травму, которая способна вывести его из строя на целый сезон.