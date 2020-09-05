Испания

Испанский защитник получил серьезную травму.

Защитник Вильярреала Альберто Морено рискует пропустить весь сезон-2020/21 из-за проблем со здоровьем, сообщает издание Marca.

Морено получил разрыв крестообразных связок в товарищеском матче с Тенерифе и будет вынужден перенести операцию. В ближайшее время 28-летний игрок пройдет дополнительное обследование, после которого для него будет определен курс лечения.

После операции защитник пропустит минимум шесть месяцев, а затем ему предстоит длительный курс восстановления.

Альберто Морено перешел в Вильярреал летом 2019-го на правах свободного агента из Ливерпуля. В минувшем сезоне защитник провел 19 поединков в футболке "желтых".