Испанский защитник получил серьезную травму.
Альберто Морено, Getty Images
05 сентября 2020, 10:55
Защитник Вильярреала Альберто Морено рискует пропустить весь сезон-2020/21 из-за проблем со здоровьем, сообщает издание Marca.
Морено получил разрыв крестообразных связок в товарищеском матче с Тенерифе и будет вынужден перенести операцию. В ближайшее время 28-летний игрок пройдет дополнительное обследование, после которого для него будет определен курс лечения.
После операции защитник пропустит минимум шесть месяцев, а затем ему предстоит длительный курс восстановления.
Альберто Морено перешел в Вильярреал летом 2019-го на правах свободного агента из Ливерпуля. В минувшем сезоне защитник провел 19 поединков в футболке "желтых".