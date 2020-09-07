Испания

Талантливый защитник останется на Ванда Метрополитано.

Левый защитник Атлетико Ману Санчес подписал новый контракт с клубом, рассчитанный до лета 2025 года, сообщил официальный сайт "матрасников".

Ману присоединился к Академии мадридцев в 2014 году. Он успешно играл за команды различных возрастных групп Атлетико, а в прошлом сезоне стал одним из ведущих игроков дублирующей команды клуба. Это помогло ему недавно получить вызов в сборную Испании U-21.

В декабре 2019 года Ману дебютировал за первую команду "матрасников" в матче против Осасуны. Всего он сыграл в пяти матчах Ла Лиги и одном поединке Копа дель Рей.

Этим летом Атлетико попрощался с другим молодым левым защитником – Кайо Энрике был продан в Монако.