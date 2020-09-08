Испания

Форвард подтвердил, что может покинуть Лион.

Нападающий Лиона и сборной Нидерландов Мемфис Депай подтвердил, что Барселона заинтересована в его услугах.

"Мне остается только посмотреть, что произойдет. Я сообщу Лиону о Барселоне, и мы посмотрим, как мы поступим в этой ситуации".

"Я мало что слышал от своего агента. Я знаю, что есть интерес, но мне нечего сказать, потому что я мало что знаю об этом на данный момент", — сказал Депай NOS.

Ранее сообщалось, что помимо форварда, Барселона желает приобрести полузащитника Ливерпуля Жоржиньо Вейналдума.