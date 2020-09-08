Испания

Защитник не намерен уходить из мадридской команды.

Капитан мадридского Реала Серхио Рамос намерен обсудить с руководством клуба вопрос о продлении контракта, сообщает Marca.

Напомним, текущее соглашение 34-летнего футболиста истекает в 2021 году. Отмечается, что защитник уверен в успехе сделки.

По данным источника, Рамос даже готов пойти на понижение зарплаты ради того, чтобы не покидать Реал в 2021 году.

Ранее игрок прокомментировал поединок Лиги наций между сборными Испании и Украины.