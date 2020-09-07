Лига наций

Испанский центрбек высказался о победе над сборной Украины в Лиге наций (4:0).

Сборная Украины потерпела сокрушительное поражение от Испании в поединке второго тура Лиги наций Дивизиона А, пропустив в свои ворота четыре безответных мяча. Защитник испанцев Серхио Рамос, оформивший дубль в ворота "желто-синих", прокомментировал результат встречи.

"Мне нравится забивать за национальную команду, но главное это то, как мы сыграли и заработали три очка. Сегодня у нас очень хорошо получался высокий прессинг. Очень важно, что мы не пропустили. Постепенно, шаг за шагом тренер построил очень солидную команду".

"Любой молодой игрок, завоевавший игрой за клуб право выступить за сборную, должен взять на себя полную ответственность. Эти игроки вызваны в сборную не потому, что они просто перспективные парни", — приводит слова Рамоса официальный сайт УЕФА.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Испания — Украина вы можете на Football.ua.