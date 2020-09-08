Испания

Бельгийский полузащитник продолжит играть на Ванда Метрополитано.

Атлетико и Далянь Ифан согласовали трансфер Янника Феррейры-Карраско, сообщил официальный сайт "матрасников". Игрок подписал четырехлетний контракт с клубом.

Бельгиец вернулся в Атлетико в январе этого года на правах аренды из Далянь Ифан. "Матрасники" продали его китайскому клубу зимой 2018 года, а до того он выступал за них с 2015, перейдя из Монако.

Также Янник является футболистом сборной Бельгии. За "красных дьяволов" он провел 41 матч и забил 6 голов. Он сыграл в составе команды на Евро-2016 и на ЧМ-2018, на котором сборная Бельгии заняла третье место.