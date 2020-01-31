Испания

Бельгийский вингер опять стал частью европейского футбола.

Янник Феррейра Карраско вновь стал игроком Атлетико, сообщает официальный сайт "матрасников". 26-летний бельгиец будет выступать за мадридскую команду на правах аренды до конца сезона.

Карраско последние два года провел в чемпионате Китая, защищая цвета Далянь Ифан. На счету бельгийца 24 гола и 17 ассистов в 52 поединках.

Отметим, что Карраско выступал за Атлетико в период с 2015 по 2018 год.

Как сообщалось, Атлетико переключился на бельгийца после неудачных переговоров по трансферу Эдинсона Кавани.