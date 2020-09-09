Испания

Опытный голкипер постарается помочь "огурцам" вернуться в Примеру.

Леганес посредством официального сайта объявил о подписании годичного контракта с 36-летним голкипером Асьером Риесго. В прошлом сезоне баск выступал за Жирону, которая дошла до финала плей-офф, но не смогла повыситься в классе.

Риесго начинал карьеру в резервных командах Реал Сосьедада, а на профессиональном уровне дебютировал в Эйбаре в Сегунде в сезоне-2002/03. Затем он на 5,5 лет вернулся в Реал Сосьедад, где пересекался с Хосе Луисом Марти, нынешним тренером Леганеса. Также в его карьере были Рекреативо, Осасуна, снова Эйбар и вышеупомянутая Жирона, за которую он играл с 2019 года.

Асьер также выступал за различные юношеские сборные Испании вплоть до U-21. Он стал чемпионом Европы U-19 в 2002 году и вице-чемпионом мира U-20 год спустя.

Ранее ряды Леганеса пополнил экс-нападающий Суонси и Эйбара Борха Бастон.