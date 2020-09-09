Испания

Воспитанник Манчестер Сити продолжает скитаться по арендам.

Правый защитник Штутгарта Пабло Маффео пополнил ряды новичка Ла Лиги Уэски на правах годичной аренды, сообщил официальный сайт швабов. У испанец есть право выкупа игрока.

В прошлом сезоне 23-летний Маффео выступал за Жирону (35 матчей) в Сегунде. Команда в финале плей-офф за выход в Примеру проиграла Эльче.

Маффео перешел в Штутгарт летом 2018 года из Манчестер Сити за 9 млн евро. За немецкий клуб он провел 8 игр в Бундеслиге и одну в Кубке Германии.

Среди неочевидных достижений Пабло Маффео – отзыв Лионеля Месси: "Кто был самым сложным из моих "опекунов"? Не помню, если честно. Возможно, тот парень из Жироны".