Испания

Испанский нападающий продолжит выступления в столице Испании.

Атлетико не собирается отпускать Альваро Морату, а Альваро Мората не хочет покидать Атлетико – сообщает El Partizado de COPE.

Ранее СМИ сообщали, что в возвращении Мораты заинтересован Ювентус, однако до предметного интереса дело не дошло.

Мората стал игроком Атлетико в январе 2019 года. Изначально он выступал на правах аренды из Челси, а затем "матрасники" решили его выкупить. Суммарно за Альваро Атлетико заплатил 63 миллиона евроо.

В сезоне-2019/20 Мората забил 12 голов и сделал 2 ассиста в 34 играх Ла Лиги, 25 из которых он начинал с первых минут.