Испанский нападающий продолжит выступления в столице Испании.
Альваро Мората, Getty Images
10 сентября 2020, 12:46
Атлетико не собирается отпускать Альваро Морату, а Альваро Мората не хочет покидать Атлетико – сообщает El Partizado de COPE.
Ранее СМИ сообщали, что в возвращении Мораты заинтересован Ювентус, однако до предметного интереса дело не дошло.
Мората стал игроком Атлетико в январе 2019 года. Изначально он выступал на правах аренды из Челси, а затем "матрасники" решили его выкупить. Суммарно за Альваро Атлетико заплатил 63 миллиона евроо.
В сезоне-2019/20 Мората забил 12 голов и сделал 2 ассиста в 34 играх Ла Лиги, 25 из которых он начинал с первых минут.