Испания

Итальянский защитник может присоединиться к команде Унаи Эмери.

Защитник Ювентуса Маттиа Де Шильо в текущее трансферное окно может сменить клубную прописку и продолжить карьеру в Испании.

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, в подписании 27-летнего итальянца заинтересован Вильярреал, новым главным тренером которого в июле этого года стал Унаи Эмери.

Представители "желтой субмарины" столкнулись с кадровыми проблемами на позиции левого защитника ввиду серьезной травмы Альберто Морено, поэтому они запросили информацию у Ювентуса по Де Шильо.

Клубы уже провели предварительные переговоры, чтобы оценить вероятность переезда итальянского защитника в испанскую Ла Лигу.