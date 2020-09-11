Испания

Боснийский хавбек вскоре присоединиться к тренировкам с новой командой.

Центральный полузащитник Миралем Пьянич прибыл Барселону после успешного завершения своего трансфера из Ювентуса. Об этом сообщает официальный сайт "сине-гранатовых".

В конце августа этого года 30-летний босниец сдал положительный тест на коронавирус, из-за чего его перелет в Испанию пришлось отложить на две недели. В течение этого времени футболист находился на карантине.

Теперь Пьянич готов приступить к тренировкам с Барселоной и вскоре присоединится к команде.

В сезоне-2019/20 боснийский хавбек провел за Ювентус 43 поединка во всех турнирах, в которых он забил 3 гола и отдал 8 результативных передач.