Севильский клуб победил благодаря голу Тельо.
Бетис празднует победу, Getty Images
13 сентября 2020, 17:09
Бетис обыграл на выезде Алавес со счетом 1:0 в матче стартового тура Примеры. Единственный гол на пятой компенсированной минуте забил нападающий Кристиан Тельо.
Алавес – Бетис 0:1
Гол: Тельо, 90+5
Алавес: Пачеко – Лагуардиа, Эли, Дуарте – Мендес (Агиррегабириа, 89), Пина, Пере Понс (Гарсия, 90), Батталья, Риоха (Дейверсон, 66) – Лукас Перес (Хави Лопес, 65), Хоселу.
Бетис: Браво – Эмерсон, Манди, Бартра, Морено – Родригес, Вильям Карвалью (Тельо, 82), Каналес – Фекир (Лайнес, 90), Иглесиас, Хоакин (Руибаль, 67).
Предупреждения: Риоха, Хави Лопес, Пина – Эмерсон, Морено, Иглесиас.