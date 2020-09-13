Испания

Встреча команд завершилась со счетом 1:1.

В матче стартового тура Примеры Вальядолид сыграл вничью с Реал Сосьедадом со счетом 1:1.

На 40-й минуте Мичел вывел хозяев вперед на 40-й минуте, но Роберто Лопес помог баскскому клубу сравнять счет в середине второго тайма.

Вальядолид – Реал Сосьедад 1:1

Голы: Мичел, 39 – Лопес, 60.

Вальядолид: Масип – Мойяно, Хоакин Фернандес, Бруно Гонсалес, Начо Мартинес – Мичел (Кике Перес, 70), Сан-Эметерио – Плано (Эрвиас, 70), Орельяна, Вальдо Рубио (Вейсман, 80) – Гвардиола.

Реал Сосьедад: Ремиро – Горосабель, Элустондо, Льоренте, Муньос – Субельдия – Порту, Лопес (Ойарсабаль, 78), Мерино, Барренечеа (Янузай, 78) – Исак (Баутиста, 78).

Предупреждения: Мичел, Начо Мартинес, Вальдо Рубио, Хоакин Фернандес – Элустондо.