Уругваец может продолжить карьеру на Камп Ноу.
Эдинсон Кавани, getty images
14 сентября 2020, 14:28
Руководство Барселоны близко к тому, чтобы заключить договор с нападающим ПСЖ Эдинсоном Кавани, сообщает Sport.es.
По данным источника, представители уругвайского футболиста сами вышли на каталонский клуб, предложив услуги игрока.
Отмечается, что Барселона готова пригласить Кавани, так как видит в нем вероятную замену Луису Суаресу, который близок к уходу из клуба.
Ранее сообщалось, что форвард отказался от перехода в Ювентус из уважения к Наполи.