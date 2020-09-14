Испания

Уругваец может продолжить карьеру на Камп Ноу.

Руководство Барселоны близко к тому, чтобы заключить договор с нападающим ПСЖ Эдинсоном Кавани, сообщает Sport.es.

По данным источника, представители уругвайского футболиста сами вышли на каталонский клуб, предложив услуги игрока.

Отмечается, что Барселона готова пригласить Кавани, так как видит в нем вероятную замену Луису Суаресу, который близок к уходу из клуба.

Ранее сообщалось, что форвард отказался от перехода в Ювентус из уважения к Наполи.