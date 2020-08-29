Италия

Уругваец не согласился на переход в туринский клуб.

Бывший нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани отказался от перехода в Ювентус, сообщает портал Goal.

Туринский клуб обращался к уругвайскому форварду с предложением несколько недель назад, однако он ответил отказом. Футболист не захотел присоединятся к "старой синьоре" из-за сильной привязанности к Наполи и любви фанатов неаполитанского клуба.

На данный момент 33-летний игрок продолжает находиться в статусе свободного агента после ухода из ПСЖ

Ранее сообщалось, что в подписании Кавани заинтересован мадридский Реал.