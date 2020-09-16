Испания

Хавбек левантийцев получил травму, надорвав мышцу.

Полузащитник Валенсии Карлос Солер пропустит около трех недель из-за надрыва мышцы, сообщает COPE.

Кроме Солера, новый тренер "летучих мышей" Хави Грасия не может рассчитывать на травмированного вратаря Хави Грасию и защитника Эльякима Мангала.

Кроме того, в это трансферное окно Валенсию покинули три полузащитника: Дани Парехо и Франсис Коклен ушли в Вильярреал, а Ферран Торрес – в Манчестер Сити. Взамен, ряды команды пополнил только Урош Рачич, в прошлом сезоне игравший в аренде в Фамаликане.

Валенсия в первом туре Ла Лиги обыграла Леванте (4:2). Теперь "лос чес" ожидает матч с Сельтой 19 сентября.