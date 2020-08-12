Испания

Капитан Валенсии продолжит свою карьеру в стане "подводников".

Полузащитник Валенсии Дани Парехо стал футболистом Вильярреала, сообщил официальный сайт "желтой субмарины".

Контракт с уже бывшим капитаном Валенсии рассчитан на четыре ближайших сезона – до лета 2024 года.

Возможности Парехо хорошо знакомы новому тренеру Вильярреала Унаи Эмери. Они работали вместе в Валенсии в сезоне-2011/12. То был первый сезон игрока в клубе, за который он выступал до сих пор.

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Дани стал вторым после Франсиса Коклена футболистом, который этим летом перебрался из Валенсии в Вильярреал.

В прошлом сезоне Даниэль забил 10 голов и сделал 6 ассистов в 47 матчах за "летучих мышей" во всех турнирах.