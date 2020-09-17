Колумбиец продолжит выступать в чемпионате Испании.
Джейсон Мурильо, Getty Images
17 сентября 2020, 00:43
Сельта вновь подписала защитника Джейсона Мурильо, права на которого принадлежат Сампдории. Об этом сообщает официальный сайт испанского клуба.
28-колумбиец вернулся в стан "кельтов" на правах аренды, которая будет рассчитана до июня 2021 года. Кроме того, Сельта сможет выкупить контракт футболиста на постоянной основе в конце сезона.
В минувшей кампании Джейсон Мурильо также на правах аренды защищал цвета "кельтов", за которых провел 18 поединков и забил один гол.
Напомним, ранее Сельта подписала долгосрочный контракт с полузащитником Реала Мигелем Баезой.