Испания

Колумбиец продолжит выступать в чемпионате Испании.

Сельта вновь подписала защитника Джейсона Мурильо, права на которого принадлежат Сампдории. Об этом сообщает официальный сайт испанского клуба.

28-колумбиец вернулся в стан "кельтов" на правах аренды, которая будет рассчитана до июня 2021 года. Кроме того, Сельта сможет выкупить контракт футболиста на постоянной основе в конце сезона.

В минувшей кампании Джейсон Мурильо также на правах аренды защищал цвета "кельтов", за которых провел 18 поединков и забил один гол.

Напомним, ранее Сельта подписала долгосрочный контракт с полузащитником Реала Мигелем Баезой.