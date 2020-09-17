Испания

"Блаугранас" не уладили отношения с бывшим наставником.

Главный тренер Барселоны Рональд Куман не сможет присутствовать на скамье команды в ближайших матчах, так как клуб не расторг контракт с Кике Сетьеном, сообщает Cadena Cope.

По данным источника, клуб должен сообщить Королевской испанской футбольной федерации, что контракт Сетьена погашен, после чего нидерландец получит право пребывать вместе с командой.

Отмечается, что экс-наставник хочет получить от клуба компенсацию за досрочное прекращение сотрудничества. Кроме того, Барселона не сможет регистрировать новых игроков, если конфликт не будет улажен.

Ранее сообщалось, что "блаугранас" вскоре может покинуть президент клуба Хосеп Бартомеу.