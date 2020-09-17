Каталонский клуб проверяет голоса членов, выразивших недоверие президенту.
Хосеп Мария Бартомеу, Getty Images
17 сентября 2020, 23:59
Член Барселоны Хорди Фарре, ставший инициатором сбора подписей о недоверии президенту клуба Хосепу Марии Бартомеу, передал клубу 20 687 подписей с требованием отставки. Об этом сообщил официальный сайт "сине-гранатовых".
Теперь клуб в течение десяти рабочих дней должен проверить валидность всех голосов – возможно, некоторые из проголосовавших не имеют права голоса или же были допущены другие нарушения.
Для объявления вотума недоверия президенту и референдума о его отставке необходимо минимум 15% голосов от членов клуба с соответствующим правом.
Если необходимое количество голосов будут признаны действительными, в клубе в период от 10 до 20 рабочих дней будут обязаны провести референдум об отставке президента. Хосеп Бартомеу покинет свой пост, если такой будет воля минимум 2/3 членов клуба.
Нынешние полномочия Бартомеу действительны до 2021 года. После этого он в любом случае покинет клуб.