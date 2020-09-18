Испания

Аргентинец продолжит карьеру в испанской Сегунде.

Реал Овьедо на своем официальном сайте объявил о подписании нападающего Антальяспора Густаво Бланко-Лещука.

28-летний аргентинец с украинскими корнями перешел в новый клуб на правах годичной аренды, однако "карбойонцы" выкупят его контракт в случае повышения в классе по итогам текущего сезона.

Напомним, что Бланко-Лещук имеет в своей карьере опыт выступлений за львовские Карпаты и донецкий Шахтер.

В сезоне-2019/20 аргентинский форвард провел в футболке Антальяспора 33 поединка, в которых он забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Овьедо рассматривал вариант с подписанием Франа Соля из киевского Динамо.