Испания

Форвард может оказаться в Примере.

Нападающий Альбасете Роман Зозуля оказался в списке футболистов, которые будут предложены к рассмотрению главному тренеру Валенсии Хави Гарсии, утверждает Plaza Deportivo.

По данным источника, помимо украинца, в этот список вошли Кевин-Принс Боатенг, Даниэль Старридж, Микель Сан Хосе, Андер Итурраспе и другие.

Отмечается, что Гарсия недоволен предложенным списком футболистов, так как считает, что эти исполнители не усилят команду.

Ранее сообщалось, что Зозуля близок к уходу из Альбасете из-за высокой зарплаты. Форвард может и вовсе оказаться в Динамо.