Испания

Полузащитник Барселоны волен искать себе новый клуб.

Новый главный тренер Барселоны Рональд Куман продолжает кадровую чистку в клубе. Он сообщил молодому хавбеку Рики Пучу, что не рассчитывает на его услуги, передает журналист RAC1 Жерар Ромеро.

Рики Пуч – воспитанник Барселоны. Он был переведен в первую команду этим летом. Теперь хавбек вправе искать себе новый клуб.

Ранее Рональд Куман в телефонном разговоре заявил нападающему Луису Суаресу, что не нуждается в нем. Однако похоже, что голландец несколько изменил свое мнение и уругваец может остаться в клубе.