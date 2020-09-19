Испания

Завершился матч второго тура Примеры.

В поединке второго тура чемпионата Испании Хетафе сумел добыть минимальную победу над Осасуной.

Примечательно, что для мадридцев матч стал первым в Примере в этом сезоне.

Хетафе — Осасуна 1:0

Гол: Мата, 54

Хетафе: Сориа — Суарес (Кабако, 90+3), Дакоман, Эчеита, Оливейра — Максимович (Анхель, 90+3), Арамбарри, Куку — Ньом, Мата (Унал, 87), Кучо (Тимор, 80)

Осасуна: Эррера — Круз, Гарсия, Аридан, Ронкалья (Видаль, 66) — Перес (Кардона, 66), Монкайола, Ойер (Торро, 83), Торрес (Барха, 76) — Гарсия, Адриан (Каллери, 76)

Предупреждения: Максимович, Куку, Арамбарри, Суарес — Аридан Видаль