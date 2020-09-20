Испания

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Испании.

В поединке второго тура испанской Ла Лиги Вильярреал добыл победу над Эйбаром с минимальным преимуществом в счете (2:1), что позволило ему расположиться на первой строчке в турнирной таблице.

Несмотря на то, что гости первыми поразили ворота соперника, подопечным Унаи Эмери удалось отыграться и в конечном итоге заработать три очка.

Смотрите видео голов и обзор матча Вильярреал - Эйбар:

Вильярреал - Эйбар 2:1

Голы: Морено, 63, Алькасер, 71 — Кике, 50

Вильярреал: Асенхо — Гаспар, Альбиоль (Чакла, 78), Торрес, Альфонсо (Эступинан, 58) — Чуквезе (Тригерос, 85), Парехо, Коклен (Иборра, 58), Гомес — Морено, Алькасер (Кубо, 85)

Эйбар: Дмитрович — Рафа (Родригес, 84), Бигас, Оливейрас, Корреа — Экспозито, Альварес, Расио (Кондзер, 84) — Инуи, Кике (Энрич, 84), Леон (Атиенца, 69)

Предупреждения: Коклен — Ресио