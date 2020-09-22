Испания

Молодой защитник в сезоне-2020/21 будет выступать за "желтую субмарину".

Барселона и Вильярреал согласовали трансфер центрального защитника Хорхе Куэнки, сообщил официальный сайт "сине-гранатовых".

Вильярреал заплатит за игрока 2,5 млн евро. Еще четыре миллиона прописаны в виде бонусов. Барселона, которая оставила за собой право обратного выкупа игрока, получит 20% в случае его продажи в другой клуб.

Практически 21-летний Куэнка выступал за Барселону с сезона-2017/18, перейдя из Алькоркона. Он сыграл 65 матчей за Барселону Б, отметившись тремя голами. За первую команду он сыграл в Кубке Испании против Леонесы (1:0).

Вильярреал недавно усилил линию защиты, подписав левого бэка Уотфорда Первиса Эступиньяна.