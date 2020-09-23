Испания

Защитник вскоре переедет в Англию.

Крайний защитник Барселоны, который вскоре станет игроком Вулверхэмптона, попрощался с каталонцами.

"Большое спасибо, Барселона, за предоставленную мне возможность воплотить в жизнь мечту — носить эту футболку, играть на Камп Ноу, узнавать лучший футбол в мире и наслаждаться им".

"Спасибо за то, что заставили меня расти как игрока и как личность. Это были три замечательных года, которые я никогда не забуду".

"Спасибо моим коллегам, сотрудникам, фанатам и всем людям, которые помогали мне с тех пор, как я приехал, и до сегодняшнего дня. Я желаю вам удачи", — написал Семеду в своем Instagram.

Ранее сообщалось, что "волки" заплатят за очередного португальца 38 миллионов евро.