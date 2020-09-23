Защитник вскоре переедет в Англию.
Нельсон Семеду, getty images
23 сентября 2020, 09:56
Крайний защитник Барселоны, который вскоре станет игроком Вулверхэмптона, попрощался с каталонцами.
"Большое спасибо, Барселона, за предоставленную мне возможность воплотить в жизнь мечту — носить эту футболку, играть на Камп Ноу, узнавать лучший футбол в мире и наслаждаться им".
"Спасибо за то, что заставили меня расти как игрока и как личность. Это были три замечательных года, которые я никогда не забуду".
"Спасибо моим коллегам, сотрудникам, фанатам и всем людям, которые помогали мне с тех пор, как я приехал, и до сегодняшнего дня. Я желаю вам удачи", — написал Семеду в своем Instagram.
Ранее сообщалось, что "волки" заплатят за очередного португальца 38 миллионов евро.