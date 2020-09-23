Испания

Раньше молодой футболист считался членом второй команды каталонцев.

Ансу Фати официально стал членом первой команды Барселоны, сообщил сайт "сине-гранатовых". Вместе с этим клаусула игрока выросла со 170 миллионов евро до 400 млн.

Фати получил новый номер – 22-й, который два последних сезона принадлежал Артуро Видалю. Номер освободился после ухода чилийца в Интер.

В прошлой кампании Фати дебютировал за Барселону и сборную Испании и успел поставить ряд рекордов. Среди прочего, он стал самым молодым автором гола в истории сборной Испании, поразив ворота сборной Украины.

За "сине-гранатовых" 17-летний Ансу забил восемь голов в 33 официальных матчах во всех турнирах.