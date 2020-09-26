Испания

Полузащитник "сине-гранатовых" намерен оставаться в родном клубе.

Порту и ПСВ интересуются ситуацией полузащитника Рики Пуча в Барселоне и были бы не против подписать его, сообщает Mundo Deportivo.

Главный тренер "сине-гранатовых" Рональд Куман сообщил 21-летнему Пучу, что не рассчитывает на него. Однако футболист через агента уведомил Барселону о своем намерении оставаться в клубе и бороться за место в основе.

Возможно, мнение Рики изменится после ближайших матчей Барселоны. До закрытия трансферного окна каталонцы сыграют с Вильярреалом, Сельтой и Севильей.

В сезоне-2019/20 Рики провел 12 матчей за Барселону, в которых отличился двумя голевыми передачами.