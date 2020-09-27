Испания

Football.ua представляет анонс поединка третьего тура чемпионата Испании.

Рональд Куман дебютирует в качестве главного тренера Барселоны, а вот Унаи Эмери проведет свой уже третий матч во главе Вильярреала.

Барселона – Вильярреал

Воскресенье, 27 сентября, 22:00. Камп Ноу, Барселона. Главный арбитр – Гильермо Куадра. Прямая трансляция на Megogo.

Барселона в Ла Лиге еще не успела стартовать, а давление на нового главного тренера команды Рональда Кумана уже есть и немалое. И дело здесь не только в том, что на любого коуча "сине-гранатовых" будет давить пост, но и в поведении самого Рональда. Например, расставание с Луисом Суаресом – новый тренер заявил легенде клуба, что больше на него не рассчитывает. Дело житейское, но вопрос в том, как он это сделал – по телефону. Естественно, симпатии фанатов в этой ситуации не на стороне тренера и Куману лучше бы, чтобы команда не испытывала проблем в атаке в этой игре.

Главная кадровая проблема для Барселоны – отсутствие голкипера Марка-Андре Тер Штегена. Немец из-за проблем с сухожилиями вряд ли вернется в игру раньше конца октября. Вместо него должен сыграть бразилец Норберто Нето.

Еще одна пробоина в составе случилась на правом фланге защиты. Виновата в ней сама Барселона, ведь клуб продал Нельсона Семеду в Вулверхэмптон и никого не приобрел взамен. Практически наверняка в основе сыграет Серхи Роберто, а вот кто будет его дублером в случае необходимости, нужно спрашивать у Бартомеу и иже с ними.

К тому, что Самуэль Умтити не играет из-за травм все, к сожалению, привыкли, а отсутствие Мартина Брайтвейта, при всем уважении к нему, не столь критическое для Барселоны.

У Вильярреала под вопросом участие Рауля Альбиоля, который сломал нос. Также пропустят игру Рубен Пенья, Рамиро Гуэрра и Альберто Морено. Последнего должен достойно заменить новичок Первис Эступиньян, купленный у Уотфорда.

Ориентировочные составы:

прогноз 1:0

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