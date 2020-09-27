Похоже, форвард проведет сезон в Мадриде.
Лука Йович, getty images
27 сентября 2020, 10:55
Руководство Реала сообщило нападающему команды Луке Йовичу, что намерено сохранить его в команде на текущий сезон, сообщает AS.
По данным источника, сербский футболист был намерен отправится в аренду, чтобы получить больше игровой практики.
Также отмечалось, что отпустить нападающего хотел и главный тренер команды Зинедин Зидан, но, в итоге, клуб решил оставить игрока в составе.
Ранее сообщалось, что Йович мог оказаться в Италии, так как в его услугах заинтересована Рома.