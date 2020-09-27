Испания

Похоже, форвард проведет сезон в Мадриде.

Руководство Реала сообщило нападающему команды Луке Йовичу, что намерено сохранить его в команде на текущий сезон, сообщает AS.

По данным источника, сербский футболист был намерен отправится в аренду, чтобы получить больше игровой практики.

Также отмечалось, что отпустить нападающего хотел и главный тренер команды Зинедин Зидан, но, в итоге, клуб решил оставить игрока в составе.

Ранее сообщалось, что Йович мог оказаться в Италии, так как в его услугах заинтересована Рома.