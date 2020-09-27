Осасуна – Леванте, Getty Images
27 сентября 2020, 15:10
В матче 3-го тура Примеры Леванте одержал выездную победу над Осасуной со счетом 3:1. Роберто Торрес вывел хозяев вперед в конце первого тайма, но вскоре Гонсало Мелеро сравнял счет, а во втором тайме голы Рохера и Жозе Моралеса принесли "лягушкам" победу.
Осасуна – Леванте 1:3
Голы: Роберто Торрес, 38 – Мелеро, 41, Рохер Марти, 77, Моралес, 81.
Осасуна: Эррера – Видаль, Навас (Кардона, 79), Давид Гарсия, Хуан Крус – Роберто Торрес (Торро, 61), Монкайола (Иньиго Перес, 75), Ойер Санхурхо, Рубен Гарсия – Адриан (Хони Родригес, 61), Кальери (Гальего, 74).
Леванте: Фернандес – Мирамон, Постиго, Везу, Клерк – Кампанья, Вукчевич, Мальса (Дани Гомес, 86), Барди (Де Фрутос, 74) – Мелеро (Рохер Марти, 64), Моралес (Радоя, 86).
Предупреждения: Видаль, Торро.