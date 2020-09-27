Испания

Стали известны стартовые составы команд на матч третьего тура Ла Лиги между Барселоной и Вильярреалом.

Главный тренер Барселоны Рональд Куман дебютирует во главе своей новой команды в матче против Вильяяреала. Нидерландский специалист обошелся без сюрпризов, выпустив стартовое сочетание игроков, которое и предполагали СМИ. Звездный новичок каталонцев Миралем Пьянич остался на скамейке запасных.

Барселона: Нето — Роберто, Пике, Ленгле, Альба — Бускетс, де Йонг — Месси, Коутиньо, Фати — Гризманн

Запасные: Пенья, Рафинья, Араухо, Дембеле, Пьянич, Тенас, Рамос, Фирпо, Пуч, Аленья, Тринкан, Педри

Вильярреал: Асенхо — Гаспар, Альбиоль, Торрес, Эступиньян — Чуквезе, Коклен, Парехо, Гомес — Алькасер, Морено

Запасные: Рульи, Фунес Мори, Бакка, Иборра, Тригерос, Кубо, Коста, Кабрера, Баэна, Ниньо

Матч Барселона — Вильярреал начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.