"Сине-гранатовые" отгрузили в ворота команды Унаи Эмери четыре безответных мяча (4:0).
барселона разгромила вильярреал, getty images
27 сентября 2020, 23:51
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Барселона — Вильярреал 4:0
Голы: Фати, 15, 19, Месси, 35 (с пенальти), Торрес, 45 (в свои ворота)
Барселона: Нето — Роберто, Пике, Ленгле, Альба — Бускетс (Пьянич, 78), де Йонг — Месси, Коутиньо (Педри, 70), Фати (Дембеле, 70) — Гризманн (Тринкан, 78)
Вильярреал: Асенхо — Гаспар, Альбиоль (Фунес Мори, 84), Торрес, Эступиньян — Чуквезе (Кубо, 74), Коклен (Тригерос, 46), Парехо, Гомес — Алькасер (Иборра, 46), Морено (Бакка, 84)
Предупреждение: Морено