Испания

Португалец прокомментировал игру против римлян.

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду дал свою оценку поединку чемпионата Италии против Ромы (2:2), в котором он сделал дубль.

"Я думаю, что это заработанный балл. Ситуация стала сложной, но мы вернулись в игру даже после красной карточки, так что к концу поединка гол стал важным моментом".

"Мы находимся в начале сезона, есть новый тренер, новые идеи, но я вижу, что команда работает хорошо. Мы полны энтузиазма, и я вижу для нас светлое будущее. Мы видим, что команда счастлива работать с улыбкой", — сказал он Sky Sport Italia.

Также вашему вниманию видео голов и обзор матча между римлянами и туринцами.