Испания

17-летний вингер впечатляет своей результативностью.

Барселона легко справилась с Вильярреалом Унаи Эмери в матче третьего тура чемпионата Испании.

Несмотря на то, что Ансу Фати не смог получить награду лучшему игроку встречи из-за своего возраста, именно он стал героем матча и принес "сине-гранатовым" победу.

17-летний испанец оформил в ворота Вильярреала дубль и заработал пенальти, который успешно реализовал Лионель Месси.

Интересно, что Ансу Фати забил уже 10 голов за первую команду Барселоны, при этом ему потребовалось для этого нанести всего 15 ударов в створ ворот соперника.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Барселона — Вильярреал.