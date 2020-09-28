17-летний вингер впечатляет своей результативностью.
Ансу Фати, Getty Images
28 сентября 2020, 16:40
Барселона легко справилась с Вильярреалом Унаи Эмери в матче третьего тура чемпионата Испании.
Несмотря на то, что Ансу Фати не смог получить награду лучшему игроку встречи из-за своего возраста, именно он стал героем матча и принес "сине-гранатовым" победу.
17-летний испанец оформил в ворота Вильярреала дубль и заработал пенальти, который успешно реализовал Лионель Месси.
Интересно, что Ансу Фати забил уже 10 голов за первую команду Барселоны, при этом ему потребовалось для этого нанести всего 15 ударов в створ ворот соперника.
На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Барселона — Вильярреал.