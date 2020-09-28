Испания

Вашему вниманию обзор поединка чемпионата Испании.

Первый свой официальный поединок в качестве главного тренера Барселоны завершился удачным для Рональда Кумана — его клуб одолел Вильярреал Унаи Эмери.

В четвертом туре Барселона отправится в Виго в гости к Сельте, а Вильярреал примет Алавес.

Обзор матча:

Барселона — Вильярреал 4:0

Голы: Фати, 15, 19, Месси, 35 (с пенальти), Торрес, 45 (в свои ворота)

Барселона: Нето — Роберто, Пике, Ленгле, Альба — Бускетс (Пьянич, 78), де Йонг — Месси, Коутиньо (Педри, 70), Фати (Дембеле, 70) — Гризманн (Тринкан, 78)

Вильярреал: Асенхо — Гаспар, Альбиоль (Фунес Мори, 84), Торрес, Эступиньян — Чуквезе (Кубо, 74), Коклен (Тригерос, 46), Парехо, Гомес — Алькасер (Иборра, 46), Морено (Бакка, 84)

Предупреждение: Морено.