Испания

Закончились два поединка чемпионата Испании.

В рамках четвертого тура чемпионата Испании Вильярреал на своем поле принимал Алавес, а Атлетико отправился в гости к Уэске.

Подопечные Диего Симеоне так и не смогли распечатать ворота соперника, а вот "желтая субмарина" набрала три очка.

Уэска — Атлетико 0:0

Уэска: Фернандес — Лопес (Силва, 72), Пулидо, Сиовас, Галан — Сеоане, Москера, Рико (Хуан Карлос, 82) — Гарсия (Онтиверос, 69), Окадзаки (Мир, 70), Феррейро (Гомес, 82)

Атлетико: Облак — Триппьер, Фелипе, Эрмосо, Лоди — Льоренте (Карраско, 61), Томас, Сауль (Коке, 75), Витоло (Корреа, 46) — Фелиш, Суарес (Коста, 62)

Предупреждения: Галан

Вильярреал — Алавес 3:1

Голы: Алькасер, 13, 67, Морено, 45 — Мендес, 36

Вильярреал: Асенхо — Гаспар, Альбиоль, Торрес, Эступиньян (Хауме, 77) — Парехо, Тригерос (Кубо, 75) — Морено (Бакка, 83), Иборра, Гомес (Чуквезе, 83) — Алькасер (Мори, 84)

Алавес: Пачеко — Наварро, Лагуардия (Эли, 83), Лежен, Дуарте (М. Гарсия, 66), Сайнс (Риоха, 66) — Мендес (Гарсия С.), Батталья, Понс — Перес, Дейверсон (Гвидетти, 66)

Предупреждения: Лагуардия, Наварро