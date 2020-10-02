Испания

Менеджер оценил форму своей команды.

Главный тренер Барселоны Рональд Куман высказал свое мнение о состоянии команды после матча против Сельты (3:0).

"Я не могу комментировать то, что произошло в прошлом году. С первого дня я видел, что игроки очень голодны. Они тренировались очень интенсивно, они играют так же, как тренируются. Они до последней секунды на сложном поле показали, что мы очень в хорошей форме".

"Как и любому тренеру, мне нужно время, но команда намного лучше, чем вы думаете. У нас шесть очков, мы забили семь голов и не пропустили. Это показывает, что мы растем", — сказал Куман на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что каталонцы укрепили свои ряды игроком Аякса Сержиньо Дестом.