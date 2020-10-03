Испания

Нападающий дал первое интервью в составе новой команды.

Фран Соль на правах арендного соглашения присоединился к Тенерифу до конца текущего сезона. Испанец доволен своим выбором, ведь его мнил клуб с такой богатой историей.

"Я уже был в контакте с Хуаном Карлосом еще до открытия трансферного рынка, и для него было важно, среди прочего, чтобы я подписал контракт с этим клубом.

У меня были другие предложения, но мне было понятно, что я хочу присоединиться к клубу с историей, подобному Тенерифе", — приводит слова Соля официальный сайт Тенерифе.

В составе "бело-синих" Фран Соль провел 24 матча во всех турнирах и отличился четырьмя голами.

О потенциальной сумме выкупа не сообщается. Напомним, что Динамо хотело продать Соля за 3,5 миллиона.